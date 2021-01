Coronavirus: i contagi calano ancora, ci sono 35 nuovi positivi a fronte di 49 guariti. Nuovo decesso al reparto Covid

RIETI - Coronavirus: calano ancora i contagi. Sono 35 i nuovi positivi a fronte di di 49 guariti. Ma c'è un decesso al reparto Covid.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (15) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) – Borgorose (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) - Fara in Sabina (7) – Forano (1) – Longone Sabino (1) – Monteleone Sabino (4) – Pescorocchiano (1) - Poggio Mirteto (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 49 nuovi guariti: (13) Rieti – (2) Amatrice – (2) Cantalice – (1) Casperia – (1) Configni - (6) Fara in Sabina – (1) Mompeo - (3) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (2) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano - (1) Poggio Nativo – (3) Rocca Sinibalda – (6) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 242. Numero totale tamponi: 43.357.

Si registra un decesso: un uomo di 86 anni (reparti Covid OGP Rieti).

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 951.

