Coronavirus, insegnante positivo: in isolamento tre classi dell'infanzia di Casperia e Cottanello

RIETI - Insegnante positivo nell’istituto comprensivo Casperia – Montasola e tre classi in quarantena. La disposizione arriva dalla Asl di Rieti e riguarda docenti, personale Ata e alunni entrati in contatto con il contagiato nelle scuole dell’infanzia di Casperia e Cottanello.

«In data odierna – scrive la dirigente dell’istituto, Alessandra Onofri – è pervenuta la nota da parte dell’Equipe Covid-19 per le Scuole della Asldi Rieti in cui si comunica che in relazione al caso positivo Covid-19 segnalato si dispone la quarantena precauzionale, in attesa di conferma con tampone molecolare, degli alunni e del personale in compresenza della scuola dell'infanzia di Casperia (due sezioni, ndr) e di Cottanello (una sezione, ndr) che hanno avuto contatti stretti e frequenti nella giornata del 21 gennaio 2021».

