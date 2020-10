Coronavirus: in corso le operazioni nel drive-in della zona artigianale di Passo Corese

RIETI - Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia (il camper è arrivato da poco in via Maestri del Lavoro) nella zona artigianale di Passo Corese stanno iniziando le operazioni nel drive-in dove ogni martedì la Asl effettuerà tamponi molecolari. Ad accogliere il camper ci sono il vicesindaco di Fara Sabina e assessore alla Sanità, Simone Fratini, il presidente del consiglio Mauro Pinzari e la consigliera Eleonora Oppes.

Il sindaco Roberta Cuneo è ancora in quarantena perché uno dei familiari è positivo e dovrà ripetere in queste ore il tampone, probabilmente proprio nel drive-in di Passo Corese. Al momento nonostante risultassero prenotate una ventina di persone, le auto in fila per accedere al test sono almeno 60.

