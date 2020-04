RIETI - Coronavirus, effettuazione dei tamponi al Dipartimento di prevenzione di via Terminillo? Preoccupata la Cgil Funzione pubblica che in una nota inviata ai vertici dell’Asl il 4 aprile scorso lamenta lai mancanza di sicurezza all'interno della struttura di via Terminillo.

Secondo quanto riportato nella missiva sindacale i tamponi sui dipendenti verrebbero «eseguiti dagli operatori sanitari presso un corridoio di transito ubicato al primo piano». Non solo, ma verrebbero effettuati anche «in prossimità dell’erogatore automatico di bevande ed altri alimenti, dunque un ambiente di lavoro non adeguato allo svolgimento della procedura suddetta».

Una situazione, sempre secondo il sindacato, che esporrebbe i lavoratori «ad un rischio emergente ed interferente legato allo svolgimento di procedure a potenziale rischio biologico». Per questi motivi Il sindacato chiede ai vertici dell’Asl, «una immediata risoluzione dell’interferenza con una nuova organizzazione del lavoro».

