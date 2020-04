© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Data l’istituzione della “zona rossa” comprendente il comune di Contigliano, con conseguente interdizione in ingresso nel territorio comunale di cittadini non residenti e in uscita di quelli residenti, ad esclusione degli autorizzati, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti, ritiene opportuno e necessario, al fine di mantenere un servizio farmaceutico territoriale adeguato, modificare temporaneamente, fino a cessazione dell’ emergenza, le modalità di turnazione delle farmacie ricadenti nella zona rossa e in prossimità della stessa. A tal proposito, la Asl di Rieti, attraverso l’Unità operativa Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici aziendale, comunica che da oggi, lunedì 6 aprile a domenica 12 aprile, la Farmacia di Limiti di Greccio, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, assicurerà il servizio di reperibilità notturna e diurna, nonché il turno di apertura domenicale, in appoggio a quella di Contigliano.