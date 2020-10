Coronavirus, alunno delle medie positivo a Forano

RIETI - Coronavirus: alunno positivo in una delle cinque classi della scuola media di Forano che fa parte dell’istituto comprensivo Forum Novum di Torri in Sabina. “Oggi su indicazione della Asl di Rieti – comunica la dirigente scolastica, Valentina Bertazzoli - abbiamo incaricato una ditta specializzata di effettuare la sanificazione. Intanto la Asl ha disposto la quarantena sia per gli alunni che stanno nella classe del bambino positivo sia per i docenti che sono entrati in quella classe da mercoledì a venerdì scorso: ovvero dal 7 al 9 ottobre. Sono stati messi in isolamento anche due membri del personale Ata che hanno effettuato servizio di assistenza al piano”.

Da lunedì per tutti gli altri riprenderanno le lezioni, ma ci sarà l’orario ridotto perché la metà dei docenti del plesso sono in quarantena. Ripercussioni anche nel plesso di Vescovio, dove insegnano alcuni dei professori isolati e il tempo prolungato non potrà essere assicurato. Momentaneamente le lezioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 14.

