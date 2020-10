Coronavirus: altri due alunni positivi a Forano, frequentano la primaria e la media

RIETI - Altri due bambini positivi nelle scuole di Forano. Uno frequenta la primaria e uno la media.

“Siamo pronti per partire per entrambe le classi con la didattica a distanza – dichiara la preside dell’istituto comprensivo Forum Novum di Torri in Sabina da cui dipendono le due scuole di Forano - ma in realtà la quarantena sta già per finire perché i 10 giorni di isolamento partono dall’ultimo giorno in cui i bambini sono stati a scuola e terminano tra il primo e il due novembre. I bambini saranno chiamati dalla Asl per fare i tamponi e con l’esito negativo potranno riprendere la scuola. Insieme ai bambini sono stati messi in quarantena anche i docenti che hanno avuto contatti con gli alunni positivi”.

