Coronavirus, un nuovo positivo nella scuola media di Passo Corese

RIETI - Nuovo caso di coronavirus nella scuola media “Orazio” di Passo Corese. L’alunno positivo frequenta una delle classi seconde dell’istituto.

Mentre rientra l’emergenza nella seconda interessata dalla precedente positività, con gli alunni che, dopo una serie di informazioni contrastanti sulle procedure da adottare per il rientro, torneranno in classe domani (quelli che hanno effettuato il tampone, ovvero una minoranza, potranno tornare solo dopo aver ricevuto l’esito del test), riparte l’allerta nella media di via Servilia.

Da domani gli alunni della classe dove è stato registrato il contagio, seguiranno le lezioni da remoto in attesa delle disposizioni della Asl sui comportamenti da assumere.

