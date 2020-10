Coronavirus: positivo Stefano Petrocchi, commissario della quarta Comunità montana

RIETI - Positivo al Covid-19 Stefano Petrocchi. Già sindaco di Casperia fino al 2019, attualmente Petrocchi è commissario della quarta comunità montana sabina di Poggio Mirteto. È lui stesso ad annunciare la positività sui social, dalla sua pagina Facebook.

“Come sapete tutti, da ieri sono ricoverato a Rieti per problemi al cuore, ma la notizia che non mi aspettavo e mi è stata data poco fa è che risulto positivo al Covid- scrive Petrocchi- Lo scrivo per correttezza per tutte le persone che sono state in contatto con me prima del mio ricovero. Non avendo mai avuto alcun sintomo, la notizia mi ha lasciato senza parole e mi ha provocato un dispiacere profondo al solo pensiero di poter aver contagiato qualcuno di voi. Non so da chi e come averlo contratto. Davvero non ne ho idea essendo sempre stato attento. Mi dispiace per familiari e amici con cui sono stato a contatto a insaputa di essere infetto”.

