Coppa Lazio di Prima: per Casperia pari di cuore a Soratte, Ginestra travolta in casa

RIETI - Mercoledì di calcio per Casperia e Ginestra impegnate rispettivamente contro Soratte e Castrum Monterotondo nella quarta giornata della Coppa Lazio, tanti goal e spettacolo nelle gare che sottolineano l’importanza di questo torneo.

Partita spettacolare per Casperia che ospite del Soratte strappa un punto in una gara a dir poco mozzafiato trovando il pareggio per 4-4. Brutta partenza per i sabini che subiscono da subito gli attacchi del Soratte che sciupa tanto ma trova comunque quattro goal nei primi quarantacinque minuti e chiude il primo tempo sul 4-1. Secondo tempo a parti invertite dove Casperia cresce nel gioco e con grande personalità realizza tre reti che al morale valgono come una vittoria, da segnalare due grandi occasioni sciupate nel finale per i sabini che potevano persino trovare la vittoria e tenere accese le speranze di qualificazione. Matematica fatale per Casperia che esce dalla coppa a testa altissima.

Mercoledì da dimenticare invece per Ginestra, impegnata nel match interno contro Castrum Monterotondo cade per 2-6, gara difficile per gli uomini di mister Leoni che nonostante le numerose assenze partono bene trovando il momentaneo vantaggio con Panta, poco dura però perché il Castrum mette la quinta e chiude il primo tempo in vantaggio per 1-3, secondo tempo ancor più complicato per i sabini che cedono definitivamente al Castrum e chiudono il match sul 2-6. Sale il Castrum in classifica che vola a sette e vede la qualificazione vicina, resta a zero Ginestra che saluta matematicamente la qualificazione e pensa al campionato.

Risultati, marcatori e commenti (IV giornata) Coppa Lazio

Soratte-Casperia 4-4: Ubah, Udoh, Bonifazi, Gentili (C)

Massimo Petrocchi (DS Casperia): «Ci presentiamo alla partita con undici giocatori, per varie problematiche di lavoro alcuni giocatori non sono potuio venire all'ultimo momento. Oggi esordio assoluto di Daniele Forcellini un ex capitano classe 83 del Casperia, dico ex perché era un po’ che non scendeva più in campo e da quest'anno è tornato con noi, altro esordio assoluto di Daniele Sellini il nostro team manager che oggi ci ha dato veramente una grande mano e poi non per ultimo il nostro portiere, oggi ha giocato da centravanti tant'è che ha realizzato il gol del quattro pari. Primo tempo in cui siamo andati sotto di quattro gol, chiaramente una squadra rimaneggiata dove il nostro mister faceva di tutto per tenere uniti i reparti. Chiaramente abbiamo subito e soprattutto in un paio di occasioni dove gli avversari hanno sfruttato il contropiede ma fortunatamente hanno sbagliato. Noi non abbiamo mai mollato difatti abbiamo fatto un secondo tempo straripante dove giochiamo solo in offensiva, tant'è vero che sul quattro pari a pochi minuti dalla fine ci siamo mangiati letteralmente due gol che potevano essere l'apoteosi. Onore a questi ragazzi che non hanno mai mollato niente. Purtroppo, con questo risultato facendo i conti in classifica siamo fuori ma lavoreremo al meglio possibile, aspettando l'Accademia in casa fra quindici giorni».

Ginestra-Castrum Monterotondo 2-6: Panta, Micarelli (G)

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «La coppa purtroppo così strutturata per una squadra come la nostra serve soltanto a crearci difficoltà. Purtroppo dopo una partita dura come quella di domenica avevamo soltanto 8 disponibili per vari motivi fisici, personali e lavorativi, anche l'apporto dei juniores a livello numerico è stato scarso molti vanno a scuola ed è difficile rispondere alla convocazione per il mercoledì. Siamo scesi in campo con tre juniores alla prima esperienza compreso il portiere ed abbiamo anche fatto un buon primo tempo, siamo andati in vantaggio ma alcuni nostri errori individuali hanno indirizzato la partita. Nel secondo non ne avevamo più e il castrum aveva bisogno di gol per cercare una meritata qualificazione. Abbiamo altri interessi che ci tormentano e non sarà questa sconfitta seppur pesante a distrarci dalla ricerca del nostro obiettivo alla quale dedicheremo tutti noi stessi. Domenica in campionato sarà dura ma cercheremo di dare il nostro meglio e trovare le motivazioni e le forze necessarie. Faccio i complimenti al Castrum società che rispetto tantissimo nella quale si trovano persone vere ed amici di una vita».

Classifica

Girone F:

Soratte 5

Accademia Sporting Roma 3

Casperia 2

Girone H

Castrum Monterotondo 7

Sanpolese 1961 4

Ginestra 0