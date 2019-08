© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel corso della settimana di Ferragosto la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare, in particolare, il fenomeno dei furti in abitazione, in unperiodo che vede numerosi cittadini assentarsi da casa per recarsi in vacanza, scippi e borseggi. I servizi hanno interessato in particolare le zone di la Foresta, Vazia e Castelfranco, dove non si sono più registrati furti in abitazione.L'azione di prevenzione messa in campo dagli equipaggi della Volante, dagli agenti dei Posti di Polizia di Passo Corese e Terminillo, dalle pattuglie degli Uffici Investigativi della squadra Mobile e dellaDigos e dagli equipaggi della Polizia Stradale, ha portato al controllo in tutta la provincia di complessive 576 persone e di 281 veicoli.Gli agenti della squadra Mobile della Questura, impegnati nell'azione di prevenzione e controllo del territorio finalizzata al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno segnalato all'autoritàamministrativa il cittadino marocchino O. M. E. per la violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/90, al quale hanno sequestrato 8,81 grammi di marijuana.Gli agenti della squadra Volante hanno invece denunciato S.L. in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e T.G. per interruzione di pubblicoservizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.