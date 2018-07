di Daniela Melone

RIETI - C’è tempo fino al 22 luglio per iscriversi al nuovo anno accademico 2018/19 del Conservatorio di Santa Cecilia sede di Rieti, presso il Parco della Musica di Villa Battistini a Contigliano. Quella di Rieti è a tutti gli effetti una dislocazione del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma e pertanto i docenti ed i titoli rilasciati sono del Conservatorio stesso e con medesima validità. Le iscrizioni per gli esami di ammissione, si raccolgono esclusivamente attraverso il sistema informatico Isidata, accessibile dal sito del Conservatorio www.conservatoriosantacecilia.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del Parco della Musica (0746-706232) oppure l'Ufficio preposto di Via dell'Elettronica snc (Tel. 0746-1973528).

Eventuali domande pervenute dopo la scadenza, saranno accettate con riserva e dovranno essere validate dal Direttore del Conservatorio.





