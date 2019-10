© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo, riunitasi oggi 2 ottobre, prima in Prefettura, poi direttamente allo stadio ha deciso di concedere l'agibilità per la totalità della capienza dello "Scopigno" - che consentirà anche di ospitare gare di club di serie A e B - specificando però, che per quanto concerne la Lega Pro, la fruibilità rimane per i soli due settori di tribuna (Est e Ovest) fino al termine della stagione calcistica attualmente in corso.Poco fa l'ultimo sopralluogo per verificare "sul campo" gli interventi eseguiti dal Comune - in qualità di proprietario dell'impianto - sulle prescrizioni che la Commissione stessa aveva segnalato la volta scorsa. Al termine della riunione al Fc Rieti è stata chiesto di aggiornare il piano d'evacuazione dello stadio sempre in base alle prescrizioni fatte nella stessa sede.Soddisfatto il consigliere comunale Roberto Donati che dopo il riconoscimento "Rieti Città dello Sport 2021" incassa un altro importante risultato, frutto del lavoro quotidiano all'interno delle deleghe sullo Sport conferitegli dal sindaco due anni fa. Anche da parte del Fc Rieti, la soddisfazione «per l'obiettivo raggiunto» dichiara Alessandro Mezzetti.