Cerimonia di consegna delle Croci di Anzianità al Comitato Croce Rossa di Rieti

RIETI - Ieri mattina, 19 dicembre, nella sede dalle Croce Rossa Italiana del Comitato di Rieti si è svolta la cerimonia di consegna delle croci di anzianità. Il riconoscimento è stato consegnato dal Vice Presidente del Comitato Francesco Maria Palomba, in vece del Presidente Mario Cristallini. I riconoscimenti sono stati maturati nel 2019, ma a causa dell'emergenza Covid, non erano stati potuti consegnare in presenza.

Tra i volontari ad essere premiati per anzianità, Mario Festuccia con 35 anni; mentre per i 15 anni di anzianità consegnato il riconoscimento ad Alberto Flammini, Sauro Rossi, Massimiliano Rossi ed Eralda Brescia, quest'ultima facende parte dell'Unità di Amatrice.

Riconoscimento postumo per i 25 anni di presenza nelle fila del comitato femminile a Maria Petrangeli Faraglia (il riconoscimento era maturato nel 2005); il diploma è stato ritirato dalla figlia Esmeralda Faraglia.