A Castel di Tora l'albero di Natale galleggiante accoglie i turisti. Presepi in mostra e concerti a Monte Antuni. Foto

RIETI - Continua il nostro viaggio alla scoperta delle tradizioni e degli addobbi natalizi pensati dalle amministrazioni comunali della Valle del Turano. E dopo aver conosciuto l'albero della Gnommera di Oliveto Sabino, ecco i presepi di Castel di Tora e l'albero galleggiante che, come un faro nel porto, accoglie chiunque arrivi alle porte di uno dei borghi più belli e caratteristici d'Italia attraversando il ponte che taglia in due il lago.

Presepe incastonato

Una volta immersi nel centro storico di Castel di Tora, percorrendo via Umberto I, tra le rocce si scoprono dei presepi suggestivi, che al tramonto prendono vita grazie alle luminarie e la musica in filodiffusione che accompagna i visitatori fin sulla piazza centrale. Un lavoro certosino e ben fatto, che l'amministrazione comunale guidata da Cesarina D'Alessandro, ha curato nei minimi particolari, rendendo il centro storico la scena di un Presepe, animato dagli abitanti e dai turisti che, d'estate tanto quanto d'inverno, popolano Castel di Tora.

Un albero "faro"

Ma accanto alla maestria e al senso d'appartenenza degli amministratori locali, ci sono le iniziative dei ristoratori e dei commercianti del borgo a rendere tutto più armonioso. E, come detto, di sera mentre si percorre il ponte che porta da Colle di Tora a Castel di Tora, impossibile non accorgersi dell'albero galleggiante issato su una piattaforma a pochi metri dalla riva del lago. Realizzato da Giovanni Orsini e Marco Ricci a ridosso della Trattoria Castellani, al posizionamento in acqua ha collaborato un altro ristoratore del posto, vale a dire Fabio Piscicchia.

I concerti di Natale

Nei giorni 23, 24 e 25 Dicembre, inoltre trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune e sui canali 173 e 193 del digitale terrestre, un concerto di Natale, preregistrato nella fantastica cornice di Monte Antuni, risalente all’XI secolo, abbandonato alla fine della seconda guerra mondiale ed oggi parzialmente ristrutturato. Yuri Alviggi alle percussioni e Daniel Angeletti alla chitarra acustica accompagneranno la splendida voce della soprano Ilaria Giampietri. Nove brani, dai classici natalizi “Jingle bell rock”, “Last Christmas”, “Silent Night” ad “Hallelujah” ed “Imagine”, racconterrano in video le meraviglie paesaggistiche di Castel di Tora. La visione del concerto sarà comunque sempre disponibile per la visione anche nei giorni successivi sui canali social del Comune.

