LA CLASSIFICA DELLA SFILATA

RIETI - Straordinaria partecipazione di carri allegorici, gruppi mascherati e macchine addobbate alla 158esima edizione del Carnevalone Poggiano, la manifestazione carnevalesca più antica d'Italia.Complice la splendida giornata di sole, il paese mirtense è stato preso d'assalto fin dalla mattina da una folla festante e colorata. Tante le maschere fuori concorso. La gente assiepata dietro le transenne da Ponte Garibaldi dove è partito il corso mascherato e in Passeggiata fino a Piazza Martiri della Libertà ha potuto assistere, tra lancio di coriandoli e stelle filanti, alle belle coreografie dei gruppi e dei carri arrivati da ogni dove, anche da fuori provincia.La festa organizzata dalla Pro loco che ha rinnovato la tradizione di uno dei carnevali più antichi d'Italia tra musiche e balli e le premiazioni in serata, la processione dei moccoletti e la cremazione di sua maestà Carnevalone che ha chiuso la kermesse.Ha vinto la sfilata del 158esimo Carnevalone poggiano il carro di Talocci rappresentando “La modernità di Dante”.Al secondo “Mare Pulito” e al terzo “Angeli e Demoni”.Tra i gruppi fino a 60 elementi ha vinto “Mamma che soldatino” di Poggio Mirteto.Al secondo posto “I mestieri di oggi” e al terzo “La Nobiltà in Sabina”.