Carnevalone Poggiano, tra i carri torna a vincere Poggio Mirteto. Tutte le classifiche La fotogallery

RIETI - Al 160esimo Carnevalone Poggiano torna a vincere, tra i carri, Poggio Mirteto dopo anni di dominio Talocciano. Al primo posto si classifica infatti Poseidone (in foto).

Il consueto grande bagno di folla nel pomeriggio odierno ha invaso Poggio Mirteto che, complice anche la splendida giornata “primaverile” ha celebrato come meglio non avrebbe potuto la 160esima edizione del Carnevalone Poggiano, il più antico del Lazio che non ha tradito le aspettative. Tanta gente e tante maschere con il corteo che ha sfilato dal punto di raduno alla rotonda del capolinea Cotral e che dalla Passeggiata è risalito fino in piazza Martiri della Libertà dove tra una pioggia di coriandoli, stelle filanti e musica, la festa è entrata nel vivo con i balli e le coreografie dei gruppi mascherati, e quelli che accompagnavano i carri allegorici.

Organizzatori soddisfatti. Grande la soddisfazione degli organizzatori della Pro loco che due settimane fa avevano rinviato la kermesse per il maltempo. Oggi invece tutto è filato liscio con la gente divertita e la festa riuscita tra musica e divertimento per la gioia di grandi e bambini confluiti nel la cittadina mirtense che aspettava in maschera fin dalla mattina la gente e i gruppi coi carri che partecipavano alla sfilata.

In serata come vuole la tradizione tutti ad aspettare il verdetto della giuria che ha premiato le varie categorie in concorso.

I vincitori. Nella categoria dei carri allegorici 1° classificato Poseidone di Poggio Mirteto; 2° Un giorno senza sorriso è un giorno perso di Magliano Sabina; a seguire 3° Che importa se son più di cento; 4° Salpa verso l’avventura; 5°Disco inferno; 6° Super Mario; 7° Simpson; 8° Il Circo; 9°Il Circo 2; 10° I Vichinghi

Nella categoria dei gruppi mascherati vincono per quelli oltre i 60 elementi I Celti – il mondo che vorrei di Fiano Romano; fino a 60 elementi Amazzonia il futuro che brucia di Poggio Mirteto ; fino a 30 elementi La febbre del sabato sera di Castelnuovo di Farfa ; fino a 15 elementi Siamo una massa di pecore di Poggio Mirterto.

Premio speciale Pro loco: Mi è sembrato di vedere, Flex Man, Slimer e Fuft

Dopo la proclamazione dei vincitori la tradizionale processione dei moccoletti e poi la “cremazione” di sua Maestà Carnevalone che ha chiuso una riuscitissima festa.