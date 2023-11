Cantalice, al Gudini arriva la Viterbese: obiettivo l'ottavo risultato utile di fila. Patacchiola: «Gara tosta»

RIETI - Al Gudini il Cantalice è costretto a posticipare la gara alle 17.45, successivamente al match del Fc Rieti. I biancorossi ospitano la Viterbese.

Il club reatino arriva alla gara da sette risultati utili consecutivi raggiunti anche con una rosa desertificata tra infortuni e squalifiche. Il Cantalice ha tutte le carte in regola per puntare più in alto. La classifica parla di quinta posizione divisa con il Poggio Mirteto a 14 punti. Il quarto posto dista solo una lunghezza mentre il podio si trova a -4. Gli ospiti in otto gare hanno raccolto 8 punti ma sommando i due di penalizzazione sono ancora a 6.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Affrontiamo una partita difficile contro una società che ha una storia importante. Sarà una gara da non sottovalutare nel modo più assoluto perché non si vince guardando la classifica ma sul campo».