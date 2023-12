Cantalice punta a invertire la rotta: al Gudini c'è la Vjs Velletri. Patacchiola: «Vincere per non finire nei guai»

RIETI - Il Cantalice è l’unica reatina a posticipare la 16esicesima giornata. I biancorossi a causa dell’indisponibilità del Gudini domani 20 dicembre giocheranno in casa giovedì 21 alle 16:30: ospite è la Vjs Velletri.

Percorsi diversi fra le due formazioni. I reatini arrivano da due ko consecutivi e una vittoria è fondamentale per non perdere la strada dell’alta classifica. La Vjs Velletri arriva da un periodo di ottimi risultati. Gli ospiti arrivano in casa del Cantalice con soli tre punti di distacco. Identiche le fasi difensive, 16 gol subiti. In fase offensiva con 14 gol la Vjs Velletri sigla meno di un gol a partita a differenza del Cantalice che è a quota 20 reti.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Questa partita vale la permanenza nelle zone alte della classifica, un risultato negativo ci proietterebbe verso la zona calda. Tutti ne siamo consapevoli. Serve concentrazione al massimo e cambiare rotta prima possibile».