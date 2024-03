Cantalice paga l'assenza di Agnesi e va ko 2-1 contro Settebagni. Patacchiola: «Molto bene nella ripresa»

RIETI - Il Cantalice non riesce a dare continuità ai risultati: in casa del Settebagni termina 2-1. I reatini tornano a produrre gioco ma i gol tardano ad arrivare. La classifica ancora non preoccupa ma è necessario fare punti quanto prima.

La gara

Il Cantalice scende in campo con una difesa rimaneggiata a causa dell’assenza di Agnesi. Mostarda e Rossi partono titolari ma non sono al top cosi come Ortenzi.

I padroni di casa fanno gioco per i primi 25’ dove mettono in difficoltà il Cantalice. Settebagni che trova il goal del vantaggio al 20’ su calcio d’angolo. Il goal stordisce il Cantalice che ci mette un po’ per tornare in partita. Nonostante un primo tempo sottotono i ragazzi di mister Simone Patacchiola tentano di recuperare la gara con le occasioni che arrivano sui piedi di Paris e Tiengo.

Il Cantalice torna negli spogliatoi aggiusta a qualcosa a livello tattico e di mentalità.

Nella ripresa i reatini producono gioco, azioni che però non riescono a finalizzare. Su un errore difensivo il sette bagni raddoppia. Il goal taglia le gambe al Cantalice che però non smette di giocare e intorno al 37’ riesce ad accorciare su rigore: calcia Ortenzi, il portiere intuisce ma sulla ribattuta arriva Seguiti che sigla il goal del 2-1. Assedio Cantalice nei minuti finali ma i padroni di casa si difendono con tutti gli undici portando a casa il risultato.

Le parole di mister Simone Patacchiola

“Abbiamo giocato un buonissimo secondo tempo. L’assenza di Agnesi ci è costata qualcosa a livello difensivo. Adesso dobbiamo guardare la classifica sotto un nuovo punto di vista. È importante fare punti per non essere risucchiati nella zona rossa del girone”.