Cantalice batte 1-0 la capolista Settebagni che perde la vetta. Patacchiola: «Complimenti ai ragazzi»

RIETI - Il Cantalice alza la voce. Biancorossi vittoriosi 1-0 sulla capolista Settebagni. I romani perdono la vetta per la prima volta in stagione e al primo posto sale Amatrice. Match al cardiopalma fino all’ultimo secondo.

La gara

Al Ramacogi il Canatalice affronta la capolista del girone B di Promozione, il Settebagni. Match ad alto contenuto di adrenalina. I padroni di casa sono al completo e arrivano da quattro risultati utili consecutivi. Il Settebagni gioca la sua seconda consecutiva fuori casa. Proprio nell’ultima uscita in casa del Tor Lupara è arrivato il primo ko di stagione. Il Cantalice potrebbe agguantare il quarto posto.

Il primo tempo

Un minuto di raccoglimento precede il match in ricordo delle vittime del naufragio di Cutro.

Parte in pressione il Cantalice e al 4’ è già occasione per i padroni di casa: Mattei mette in mezzo per Rossi che a pochi passi dalla porta calcia alto. Sale il Settebagni con il passare dei minuti ma le conclusioni sono tutte ampiamente fuori dallo specchio. Cantalice più pericolo in fase offensiva ma poco attento in quella difensiva. Al 34’ occasione per il Cantalice: Santarelli ne supera due, entra la piccola area di rigore e calcio dentro, Mercurio da terra riesce a mettere in angolo dopo una deviazione. Al 41’ Mariotti calcia in porta, ottima risposta di Maloid.

La ripresa



Più Settebagni nei primi 20’ della seconda frazione. Gli ospiti attaccano con quattro effettivi, quasi un 4-2-4. Squadre lunghissime ma occasioni che stentano ad arrivare. Al 33’ il Cantalice raccoglie quanto di buono fatto: Pezzotti conclude in porta, Marcuri non trattiene e Paris imbuca in rete. È 1-0 Cantalice. Il Settebagni si riversa in avanti fra punizione e corner, il Cantalice tiene e porta a casa un risultato tanto voluto.



Le dichiarazioni

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Sapevo che segnava per primo avrebbe vinto e così è stato. È stata una partita equilibrata dove sia noi che loro abbiamo pressato molto. È stato difficile mantenere il ritmo dei primi 20 minuti. Nella ripresa la gara si è aperta ed entrambe le squadre hanno rischiato. Complimenti ai ragazzi, complimenti a Giordano Paris ancora una volta in gol. Ogni volta che viene chiamato si fa trovare pronto».



Il tabellino

Cantalice: Maloid, Massimi, Agnesi, Mostarda (30’st Altrim), Duina, Rossi, Boncompagni (18’st Paris), Santarelli (42’st Matteucci), Pezzotti (47’st De Dominicis), Mattei, Accardo (41’st Gunnella). A disp. Giovannelli, Gunnella, Chelebi, Paris, Polidori, Matteucci, De Domincis, Faraglia, Seguiti. All. Simone Patacchiola

Settebagni: Mercurio, Aiuto, Trasimeni (5’st Andreoni), Tia, Merciari, Dominici, Racaglini, Von, Faraoni (20’st Turchetti), Mariotti (40’st Paravati), Zinanni (5’st Karam). A disp. Capodivento, Karam, Paravati, Romani, Turchetti, Andreoni,Giulitti, Mari,Belli. All. Mirko Laurentini

Arbitro: Stavagna di Viterbo (Salvatori e Pernarella)

Reti: 33’st Paris

Note. Ammoniti: Santarelli, Mattei, De Dominicis, Rossi (C)Trasimeni, Andreoni, Von (S) Angoli:6-4 Recupero:1’pt- 5’st