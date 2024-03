Cantalice al Gudini cerca tre punti chiave contro il Real San Basilio. Patacchiola: «Avversario motivato»

RIETI - Dopo un turno di sosta torna in campo: alle 15, al Gudini, ospite è il Real San Basilio. Il Cantalice, in questo momento, ha bisogno di punti per l'obiettivo salvezza. Il match di andata terminò 4-1 in favore dei reatini.

I ragazzi di Mister Simone Patacchiola nelle ultime gare sono tornati a produrre gioco, Il solito possesso palla che contraddistingue il Cantalice. La rosa è quasi al completo, ad eccezione di Accardo e Massimi. Gli ospiti, dopo un percorso di risalita, adesso stanno abbassando il ritmo. Solo una vittoria nelle ultime cinque gare: poi due pareggi e due sconfitte. Sicuramente una bella partita per due squadre che in questo campionato devono ancora dire la loro.

Le parole del tecnico Simone Patacchiola

«Affrontiamo una squadra tosta e motivata. Non ci possiamo permettere cali di concentrazione perché i tre punti per noi saranno fondamentali».