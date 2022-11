Cantalice, prima vittoria stagionale: Grifone Gialloverde ko 2-1. Patacchiola: «Tre punti fondamentali»

RIETI - Al Ramacogi, il Cantalice strappa la prima vittoria stagionale. Dopo sei giornate i biancorossi raccolgono i primi tre punti in Promozione e salgono a quota 7: Grifone Gialloverde battuto 2-1. A risolvere il match ci pensano due under 2004. La vittoria consente ai reatini di mantenere buone posizioni di classifica in attesa di risalirla come ci si aspetta da un club dalla lunga tradizione.

La gara

Cantalice che si presenta in forte emergenza: assenti Monaco, Rossi, Boncompagni,Camilli e Gunnella che si infortuna durante il riscaldamento.

Partita maschia dove non viene espresso un bel gioco. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio ospite siglato su una ripartenza intorno al 35esimo. Reatini che però danno sempre l’idea di rimanere in partita e di poterla ribaltare.

Nella ripresa avviene l’aggancio e il sorpasso. Prima Gabriele Tavani, under 2004 sigla l’1-1. Il giovane ,proveniente dalla juniores, è alla sua seconda presenza in Promozione, ha giocato anche nella precedente giornata. Il sorpasso è firmato da Daniele Duina, dopo svariati corner a favore dei padroni di casa, su mischia arriva la zampata del 2004 che porta i biancorossi alla vittoria.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Non è stata una gara bellissima, abbiamo espresso un gioco di livello più nelle precedenti gare ma quello che conta è il risultato. Era importante vincere, tre punti fondamentali».