Cantalice rallenta la corsa del Fiano: 0-0. Portieri sugli scudi. Patacchiola: «Possiamo giocarcela con tutti»

RIETI- Il Cantalice si esalta e ferma il Fiano in un match molto equilibrato: al Gudini è 0-0. Due rigori, uno per squadra ma portieri protagonisti della gara parano entrambi i penalty.

Il primo tempo

Mister Patacchiola sceglie la solita formazione, torna Agnesi, mette dentro Accardo dal primo minuto.

Ritmi altissimi già nei primi minuti e subito capovolgimenti di fronte. Al 3’ la prima occasione per il Fiano: Ambrosecchio salta Brucchietti in velocità arriva davanti a Giovannelli e mette in mezzo per Nanni che da poca forza, Giovannelli torna velocemente in posizione e mette in angolo. Partita molto nervosa. Al 14’ punizione veloce per il Cantalice, Paris mette dietro per Santarelli che calcia dal limite, Nasti deve mettere in angolo. Al 25’ l’occasione più nitida. Dopo un corner Agnesi atterra Moretti in area e per il direttore è rigore. Dal dischetto Colapietro si fa ipnotizzare dal giovane Giovannelli che intuisce e mette in angolo.

La ripresa

Parte ancora forte il Fiano: al 2’ Nanni ci prova dal limite ma Giovannelli è sempre attento. Ritmi più bassi nella ripresa e azioni poco concrete da parte delle due formazioni. Il Cantalice si rende pericoloso al 25’ con Rossi che ci prova dai venti metri ma la sfera si alza sopra la traversa. Sale il Cantalice intorno al 30’: Santarelli è il più pericoloso ma le conclusioni sbattono sui difensori ospiti. Fiano ancora avanti al 33’ con Colapietro che sfiora la traversa.

Al 34’ lancio lungo per Giannecchini, Diop alza il gomito e lo atterra in area. Rigore per il Cantalice. Sul dischetto il solito Ortenzi. Nasti intuisce e para con il piede. Nel recupero altra grandissima parata di Giovannelli che mette in angolo.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Dopo un ottimo primo quarto d’ora loro sono saliti e abbiamo rischiato qualcosa di troppo poi fortunatamente loro hanno sbagliato il rigore e siamo rimasti in parità. Nella ripresa sicuramente meglio noi, era importante siglare il rigore ma tutto sommato sono soddisfatto. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti».

Il tabellino

Cantalice: Giovannelli, Massimi, Agnesi, M.Mostarda, Brucchietti, Rossi, Matteucci (21’st Lo. Mostarda), Santarelli, Paris (9’st Giannecchini), Ortensi, Accardo (9’st Chelebi). A disp. Rosati, Miluzzi, Di Marco, Agostini, Tiengo, Luca Mostarda. All. Simone Patacchiola

Fiano Romano:Nasti, Savi, Anastasio, Bei, Mattia, Diop, Nanni (18’st Cerbara), Moretti (30’st Loreti), T.Colapietro, Ambrosecchio (30’st Sugamosto), Mancini (21’st Sebastiani). A disp. D’Artibale, De Leo, A.Colapietro, Falzini, Loreti, Sebastiani, Sugamosto, Cerbara. All. Simone Lascaro

Arbitro: Sanna di Ostia Lido (Giacomo e Lattanzi)

Note. Ammoniti: Agnesi, Accardo (C), A.Colapietro, Diop (F). Angoli:4-7. Recupero: 2’pt-4’st