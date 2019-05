UNDER 17 PROVINCIALE

RIETI – Si conclude la regular season dei campionati Under 17 provinciale reatino e Under 16 provinciale romano (gironi D-E). Nella prima delle due categorie, Cantalice si aggiudica il campionato e viene promosso nei regionali. Successi anche per Valle del Tevere e La Sabina.Soddisfazione alle stelle per il Cantalice, campione provinciale dopo il 2-0 ottenuto in casa contro il Fiano Romano. Decisive le reti realizzate da Di Carlo e Sulpizi. Una grande vittoria, combattuta fino all’ultimo turno con Città di Palombara, che, nonostante il 12-1 rifilato alla Pro Calcio Cittaducale, si è dovuta accontentare del secondo posto.Chiude la stagione in bellezza La Sabina, vincitrice 4-1 sul campo di una Pro Calcio Studentesca per la quale segna solamente Festuccia. I gol dei mirtensi sono, invece, ad opera di Serafini (2), Nese e Favetta. Daniele Antonini, tecnico de La Sabina: «Nonostante le cattive condizioni del terreno di gioco a causa della pioggia, abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nel quale abbiamo segnato tutte e quattro le reti. Nella seconda frazione ci siamo difesi grazie anche alle ottime parate del nostro portiere Ria. Sono felice per l’ottimo finale di stagione. I ragazzi meritano tanti complimenti, soprattutto perché non hanno mai mollato». Parla anche Antonio Pilati, allenatore della Studentesca: «Partita cominciata malissimo, tanto che, dopo venti minuti, eravamo già sotto di quattro gol. Poi abbiamo iniziato a giocare e abbiamo disputato una buona gara, riuscendo tuttavia a trovare solo una rete. È stata una stagione al di sotto delle nostre possibilità: avremmo potuto fare di meglio, ma le troppe assenze agli allenamenti hanno limitato i miglioramenti sia dei singoli che della squadra. Davvero un peccato».Di fronte al proprio pubblico, sorride anche la Valle del Tevere, che si impone 4-1 contro un Casali Poggio Nativo per il quale va in gol solo Cicolani su calcio di rigore. Dall’altra parte, le reti dei ragazzi di mister Pastorelli sono realizzate da Bonanni (2), Mancini e Ratini. Antonino Errante, mister del Casali: «Partita equilibrata, diretta tuttavia da un arbitro che ha commesso troppi errori. Al di là del fatto che ci è stato annullato un gol regolare e che non sono stati sanzionati alcuni episodi con protagonisti alcuni giocatori avversari, mi dispiace constatare che, in tutte e quattro le nostre sfide con questo direttore di gara, siamo stati sempre penalizzati. Tralasciando ciò, la squadra ha però meritato la sconfitta. Specialmente nell’ultimo bimestre, ci sono stati troppi assenti agli allenamenti e quindi è normale che in diversi match non si riesca a mantenere sempre lo stesso ritmo e la stessa lucidità».Finisce 3-0 tra Settebagni e Brictense.Turno di riposo osservato dallo Sporting RietiCantalice 54; Città di Palombara 52; Fiano Romano 41; Settebagni 39; Sporting Rieti 35; Valle del Tevere 23; La Sabina 21; Casali Poggio Nativo 20; Pro Calcio Cittaducale 18; Pro Calcio Studentesca 11; Brictense 0. Le squadre dal secondo al nono posto si affronteranno nella Coppa Provincia, in programma a partire da questo fine settimana in cui si giocheranno i quarti di finale.Città di Palombara – Pro Calcio Cittaducale; Fiano Romano – Casali Poggio Nativo; Settebagni – La Sabina; Sporting Rieti – Valle del Tevere.Lo Sporting Rieti termina la stagione con una sconfitta per 3-1 contro il Real Monterotondo Scalo. L’unica rete della squadra ospite è realizzata da Parlac. I reatini chiudono il torneo (vinto da La Rustica con 60 punti) in settima posizione a quota 34. Gli avversari si collocano, invece, quarti a 49.Il Cantalice già campione (55) supera in trasferta 6-3 il Cesano (penultimo a 17). Oltre alla tripletta di Ramazzotti, gol di Nobile, Valentini e Battisti.Lo Sport Selci, fermo per il turno di riposo, ha concluso il campionato la scorsa settimana con una vittoria convincente per 3-1 ai danni del Fogliano. I sabini si piazzano definitivamente al quarto posto a quota 33.