Buffon-Dionisi-Battisti una foto....Mondiale. Ma il Trento va ko col Parma in amichevole (4-2)

Sabato 24 Luglio 2021, 20:54

RIETI - Si è conclusa col punteggio di 4-2 in favore del Parma la prima amichevole stagionale del Trento "reatino", guidato dal duo Parlato-Battisti e capitanato in campo da Matteo Dionisi. Ma al di la del punteggio favorevole ai ducali, emozionante è stato affrontare un campione del Mondo come Gigi Buffon, tornato a Parma dopo l'esperienza juventina, in campo per tutto il primo tempo. E a fine gara sia il difensore reatino, che il vice allenatore, ne hanno approfittato facendosi scattare una foto col portiere emiliano: impossibile farsi sfuggire l'occasione di essere ritratto con uno degli eroi del 2006.