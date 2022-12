Bf Sport, niente impresa contro la capolista Settebagni: 2-0. Battisti: «Grande prova, peccato»

RIETI - La Bf Sport fa del suo meglio ma passa il Settebagni 2-0. Sul campo della capolista i reatini non sfigurano. Nonostante il momento negativo l’orgoglio ha salvato la prestazione dei gialloneri che ora devono seguire questa strada.

La gara

Reatini che scendono in campo senza assenze importanti come quella di Cioffi, Loreti, Tolomei e Cardini.

Parte meglio il Settebagni per i primi 10’ ma gli ospiti salgono col passare dei minuti creando tantissimo e mettendo in difficoltà la difesa della capolista. Nella seconda frazione i reatini partono forte ma al 15’ sono i padroni di casa a trovare il gol del vantaggio, tap-in da pochi centimetri dalla porta. La Bf Sport continua a spingere, Brucchietti colpisce la traversa, a Ciaramelletti viene salvat una conclusione sulla linea. Sul più bello risale il Settebagni e trovando la difesa reatina sbilanciata in avanti parte in contropiede che porta lo 0-2.

Le parole del vicepresidente Matteo Zepponi

«Abbiamo fatto una grandissima prestazione, peccato per il risultato. Non doveva andare così ma continuiamo su questa strada».