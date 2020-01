RIETI - Incidente in via Porrara poco dopo le 17. Un'autovettura ha improvvisamente sbandato ed è finita contro un palo della luce.



Sul posto per la rimozione della sede stradale e la regolazione della circolazione si sono portati i vigili del fuoco e la polizia, oltre a una ambulanza del 118. Poco dopo sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel per controllare e ripristinare l'illuminazione in quel tratto.



Via Porarra è stata chiusa al traffico e si sono verificato numerosi rallentamenti per chi si trova ad attraversare piazza Tevere-Campoloniano o costeggia la stazione. Lunghe code anche nelle vie limitrofe, in particolare a viale Maraini.



La persona che era alla guida dell'auto è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA