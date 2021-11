L'Asl accelera sulla terza dose, riapre tutta la settimana l'hub della caserma Verdirosi

RIETI - Si amplia l’offerta vaccinale Covid in provincia di Rieti. Dal 1 dicembre la Asl di Rieti riapre l’hub caserma Verdirosi. Importante comunicazione per i cittadini: per evitare assembramenti negli hub ex Bosi ed Amazon, si accede esclusivamente con prenotazione.

Facendo seguito alla circolare emanata in data odierna dal commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. “Aggiornamento delle indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale antiCovid-19”, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti annuncia la riapertura del centro vaccinale ‘Caserma Verdirosi’, ingresso piazza Beata Colomba, Rieti. L’hub vaccinale “Caserma Verdirosi” sarà attivo, a partire da mercoledì 1dicembre 2021, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 14:00 alle ore 20:00 con accesso su prenotazione. In queste ore l’Azienda sta procedendo all’ ampliamento dell’offerta vaccinale con la predisposizione degli slot che permetteranno ai cittadini di vaccinarsi in terza dose.

La Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che per evitare assembramenti, dallo scorso 25 novembre 2021 presso gli hub vaccinali si accede esclusivamente previa prenotazione. Proprio per evitare assembramenti e permettere ai cittadini forniti di prenotazione di eseguire il vaccino in sicurezza e nel più breve tempo possibile, si chiede cortesemente il rispetto della disposizione.