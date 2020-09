Arnaldo Bucci, il mago dell'Amatriciana morto a 84 anni: fu il titolare del "Roma" di Amatrice

RIETI - Arnaldo Bucci è morto. Se ne va ad 87 anni il "Mago dell'Amatriciana", titolare del Ristorante Hotel "Roma" di Amatrice. Una vera e propria istituzione ad Amatrice: dopo il sisma e la distruzione dello storico Ristorante, l'attività era ripresa nella vicina area del Gusto, dove Arnaldo e la famiglia erano tornati al lavoro con rinnovato spirito.

Arnaldo Bucci nonostante le difficoltà legate al sisma, aveva ripreso a lavorare come un tempo: impossibile non fermarsi nel locale gestito dalla famiglia Bucci e dall'inossidabile gestore, per assaggiare l'Amatriciana, la Gricia e le specialità della tradizione locale.

