Fara Sabina, antenna a Santo Pietro: cittadini in piazza pronti a dare battaglia

Lunedì 25 Ottobre 2021, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 16:43

RIETI - Sono scesi nella piazza di Prime Case, spontaneamente, per manifestare contro l’installazione dell’antenna Linkem su un terreno privato di località Santo Pietro, tra le frazioni di Coltodino e Prime Case. Il ripetitore ha ricevuto l’ok della conferenza di servizi e a nulla sono valse i tentativi dell’Amministrazione comunale di Fara Sabina di proporre siti comunali alternativi, tutti ritenuti non adatti dalla società di telecomunicazioni leader nel settore nel mercato della connessione a banda larga in modalità wireless.

APPROFONDIMENTI ITALIA Manifestazione No Antenna

I cittadini, più di 50, domenica 24 ottobre, si sono incontrati nella frazione farense, quella dove il dissenso all’impianto è maggiore considerata anche la vicinanza dello stello alla scuola primaria di Prime Case e al resto dell’abitato, hanno fatto appello a tutte le forze politiche (presenti i rappresentanti del Pd e de Il Ponte) e annunciato la volontà di strutturare il proprio dissenso nei confronti dell’antenna che, a loro avviso, mette a rischio la salute dei residenti, deturpa il paesaggio e svaluta il valore delle case in cui vivono.

Dopo la manifestazione di domenica, i cittadini, che stanno valutando le prossime manifestazioni da compiere, si costituiranno in comitato e, a nome della maggior parte dei residenti della frazione convintamente contrari all’opera, chiederanno un incontro alle istituzioni locali: Comune di Fara Sabina, Provincia di Rieti e Regione Lazio.