Amatrice Rieti non perde colpi e resta in scia al Montespaccato: Valmontone ko 3-2. Foto

RIETI - Brillano le stelle dell’Amatrice Rieti e i reatini superano 3-2 il Valmontone. Doppio Sarritzu nel primo tempo, Alessandro chiude la pratica nella ripresa.

I reatini restano a -1 dalla vetta insieme a Pomezia e Maccarese, entrambe vittoriose, così come la capolista Montespaccato.

In panchina ancora mister Mione, mentre il tecnico Gardini sconta l’ultima delle quattro giornate di squalifica.

Il primo tempo

L’Amatrice Rieti parte fortissimo: al 2’ Alessandro serve di tacco Grassi che mette subito in area per Sarritzu che da solo davanti alla porta appoggia in rete.

Al 6’ brivido per i reatini, Fusaroli di testa su corner colpisce la traversa. Partita infuocata: all'8’ il raddoppio dell' Amatrice Rieti con la doppietta personale di Sarritzu. Il numero 9 amarantoceleste dall’angolo più lontano dell’area fa partire una conclusione fortissima che colpisce il palo più lontano di Raileanu prima di entrare in porta. Gol da applausi del giocatore sardo. All'11’ qualche rischio per l'Amatrice Rieti nelle conclusioni da fuori area ma Egidio è sempre attento. Al 18’ ancora Sarritzu dalla distanza cerca il palo più lontano ma questa volta l’estremo difensore ospite ci arriva. Sarritzu è ovunque, al 21’ ci prova ancora, Raileanu può solo mettere in angolo. Al 27’ accorciano gli ospiti, Danieli raccoglie un lancio lungo, approfitta dell’uscita di Egidio e di testa riesce a realizzare un pallonetto che porta il 2-1.

La ripresa

Dopo 28 minuti si accendono le stelle dell'Amatrice Rieti. Rossi in ripartenza supera due avversari e mette in mezzo per Alessandro che stoppa al volo, supera il portiere e da solo mette in rete per il gol del 3-1. Al 35’ ci prova anche Aversa ma Raileanu è attento e mette in angolo. Nel recupero il Valmontone accoria le distanze con un autogol di Di Francia. Subito dopo il triplice fischio.

Il tabellino

Amatrice Rieti: Egidio, Grassi (15’st Aversa), A.Fiscaletti (44’st Boncompagni), Scipioni, Filosa, Tiraferri, De Fato, Di Nicola (22’st Diarra), Sarritzu (33’st Di Francia), Alessandro, Rossi. A disp. Capriccioli, Mattei, Bertino, S.Fiscaletti. All. Mione

Valmontone: Raileanu, Potenziani, Ledda, Proietti, Fusaroli (45’st Said), Pollace, Traorè, Laurenti (9’st Mastrantonio), Danieli, De Filippo (13’st Cerone), Galvanio (9’st Colasanti). A disp. D’Arpinio, Mhadji, Prati, Marino. All. Cangiano

Arbitro: Madonna di Civitavecchia (Balzano e Gambale)

Reti: 2’pt e 8’ pt Sarritzu, 27’pt Danieli, 28’ st Alessandro, 49'st Autogol.

Note. Ammoniti: Fusaroli (V) Angoli:3-3 Recupero 0’pt- 4'st