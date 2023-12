Amatrice Rieti, vittoria e primato: 3-0 all'Audace 1919 e Pomezia agganciato in vetta. Ora spareggio col Montespaccato

RIETI - Con un 3-0 facile, facile all'Audace 1919, l'Amatrice Rieti inizia il girone di ritorno con lo stesso passo di come era cominciata l'avventura in Eccellenza, ma soprattutto chiude l'anno solare 2023 al comando della classifica del girone A, complice la sconfitta del Pomezia sul campo del Favl Cimini Viterbo (2-1). Ora in testa, a quota 36 punti ci sono ben quattro squadre, perché oltre agli amarantoceleste si sono aggiunte Montespaccato (3-2 esterno a Ostia) e il Campus Eur (2-1 alla Romulea).

Per la truppa di Vincenzino Angelone, dunque, una vittoria sostanziosa e dal duplice valore, che lancia l'Amatrice Rieti verso un 2024 che può regalare tante soddisfazioni, specialmente considerando i tanti rinforzi acquisiti nel corso del mercato invernale. Ma tornando alla gara di ieri, al 4' subito il gol del solito Daniel Rossi, che di fatto da il là a un tris che nella ripresa si concretizza grazie alle reti di Giovannini al 57' e del giovane Battisti in pieno recupero. Alla ripresa delle ostilità, il prossimo 7 gennaio, per l'Amatrice Rieti sarà subito spareggio-promozione contro il Montespaccato, già affrontato tre volte quest'anno tra campionato e Coppa Italia.