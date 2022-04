Il 14 maggio allo Scopigno la finale di Coppa Italia di D tra Salsomaggiore e Barletta

RIETI - Come si legge sul sito della Lnd sarà Rieti la sede della finale dell'edizione numero 54 della Coppa Italia Dilettanti. Salsomaggiore e Barletta incroceranno gli scarpini sul prestigioso manto del "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" nel pomeriggio di sabato 14 maggio.

L’impianto, inaugurato l’11 ottobre del 1997 in occasione della partita tra Italia e Inghilterra Under 21, è stato già teatro di importanti eventi della Lega Nazionale Dilettanti. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.30 e diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports.