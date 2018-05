di Christian Diociaiuti

RIETI – Primi con 67 punti, 22 successi, un pari e tre sconfitte. Festeggia il Rieti allenato da Luciano Nonni: ha ottenuto la promozione negli Elite fascia B e ammesso alla fase finale del torneo, contro le altre vincitrici degli altri gironi. Prima gara tra due weekend, dopo aver visto giocare Honey-Sporting Tanas. Intanto, i baby amarantocelesti, mercoledì, sono stati premiati dal presidente Curci e dal club a margine di Rieti-Vibonese. Primo attacco, seconda difesa, gli amarantocelesti chiudono a più tre dalla seconda, Ottavia (64). Una annata da protagonista, decisa all’ultima giornata, con le inseguitrici Ottavia e Tivoli. I ragazzi di Nonni hanno messo la medaglia al collo meritatamente: le ha donate il club come riconoscimento per un’annata di vertice, giocata al top grazie a tecnico e squadra perfettamente in simbiosi.



LA ROSA ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Luca Aguzzi, Lorenzo Conti, Matteo De Santis, Andrea Di Carlo, Daniele Di Loreto, Gabriele Laureti, Diego Mariantoni, Edoardo Pasquali, Francesco Picchi, Matteo Piras, Simone Pitoni, Luca Polidori, Davide Principi, Francesco Sulpizi, Gabriel Troiani, Giorgio Verderame. Allenatore: Luciano Nonni. Dirigente Accompagnatore Giampiero Mariantoni. Fisioterapista: Claudio Vavatzianis. Magazziniere: Mattia Cardini.

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09



