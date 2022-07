Accumoli 2030: il 23 luglio pranzo medievale per recuperare la cultura enogastronomica del territorio

RIETI - L’Associazione Radici Accumolesi ha promosso per il 23 luglio alle ore 13, un pranzo medievale, nell’ambito del progetto “Accumoli 2030 per un’Agricoltura Etica e Sostenibile” che intende recuperare, oltre al patrimonio architettonico e storico,​ la cultura enogastronomica del territorio.



"I professori e gli allievi dell’Istituto Statale Alberghiero 'Costaggini' di Rieti -spiegano gli organizzatori- proporranno un menù che evidenzia ed esalta anche i prodotti poveri della nostra terra. Insieme alla Proloco che ha messo a disposizione i costumi storici, vogliamo ricostruire un angolo importante del nostro passato".​

Il pranzo si svolgerà presso l'area Sae di Accumoli (nei pressi della struttura "Accupoli") e sarà preceduto alle ore 11.30 dal un laboratorio di cucina rivolto ai ragazzi. Per il pranzo è necessaria la prenotazione obbligatoria ai riferimenti: 335 365081 e radiciaccumolesi@libero.it