Papa Francesco torna a Ostia, domenica il Corpus Domini lo celebra nel X Municipio

Città del Vaticano - Dopo il blitz di venerdì scorso a Borgata Finocchio per visitare una scuola pubblica e incontrare professoresse e ragazzi, Papa Bergoglio torna in periferia domenica. Stavolta andrà di nuovo a Ostia, nel X Municipio, in una parrocchia dove i problemi non mancano, per celebrare la solennità del Corpus Domini. La tradizionale processione si sposterà così dalla basilica del Laterano – visto che il Papa ogni anno vi presiedeva l’antico rito – al piazzale antistante la parrocchia di Santa Monica ad Ostia. Un gesto che riprende quello di Paolo VI che nel 1968 guidò la processione eucaristica per mettere più a fuoco le periferie e per essere vicino agli ultimi. E’ la terza volta che Bergoglio va ad Ostia. Lo aveva fatto nel 2015, all’indomani della nomina del vescovo di settore Paolo Lojudice. E poi vi è tornato a sorpresa, nella parrocchia Stella Maris, per la benedizione pasquale degli appartamenti di un condominio. Un evento legato ai Venerdì della Misericordia, ispirati alle opere di misericordia legate al Giubileo.



Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:42



