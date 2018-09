La stretta sui migranti premia, sui conti pesano spread e manovra

ROMA Dieci provvedimenti legislativi in cento giorni di governo. Non proprio tanti, effettivamente, soprattutto se paragonati agli esecutivi precedenti. Eppure segnali importanti sono arrivati, come la stretta imposta da Matteo Salvini al Viminale sull’immigrazione. Gli sbarchi sono crollati dell’80%: dai 4.317 migranti sbarcati nell’agosto dell’anno scorso, nel mese appena trascorso il numero è crollato a 1.491. Non altrettanto brillanti i risultati sul piano economico, però. Nonostante la mancanza di provvedimenti, il solo effetto annuncio di misure senza copertura o con copertura solo a spese dei vincoli europei, ha scatenato un’ondata di preoccupazione da parte degli investitori. Lo spread è arrivato a toccare quota 300 punti, come non si vedeva da anni. E in Borsa sono stati bruciati oltre trenta miliardi. Ecco, in sintesi, un bilancio di questi primi 100 giorni.



Parlamento/ Otto decreti e due leggi

Dieci provvedimenti approvati definitivamente, di cui 8 decreti convertiti (compresi alcuni ereditati dal governo Gentiloni), due ddl per commissioni di inchiesta (Antimafia e ciclo rifiuti). Ecco in sintesi il bilancio dell’attività del Parlamento. Via libera definitivo al dl dignità, al dl sul riordino dei ministeri, al dlMotovedette, a quello per il palagiustizia di Bari, al dl terremoto, al dl Cig, al dl Alitalia e al dl autorità energia. E’ stato inoltre approvato al Senato il dl milleproroghe e ha avuto un primo ok in sede deliberante il ddl parlamentare salva-bambini in auto.



Immigrazione/ Gli sbarchi giù dell’80%

Ora l’obiettivo è velocizzare le espulsioni, mentre i dati diffusi di recente dal Viminale parlano di una drastica riduzione degli sbarchi, fino all’80 per cento. E infatti, nello stesso periodo del 2017, ad agosto, sono arrivati sulle nostre coste 4.317migranti. A fine agosto di un anno dopo, nel 2018, il numero si è ridotto drasticamente, e la cifra più recente è di 1.491 persone fatte sbarcare nel Sud d’Italia . Un risultato che ha fatto dire alministro dell’InternoMatteo Salvini: «Abbiamo fermato gli sbarchi, l’emergenza è finita. Il governo ha dimostrato che si può fare di più e meglio». I



Spread/ Conto più salato per 7 miliardi

Per quanto possano essere di scarso interesse per alcuni esponenti del governo le oscillazioni dello spread (il differenziale di rendimento tra Btp e Bund), è bene sapere che la ricaduta sul mercato delle fluttuazioni si misura in interessi maggiori o minori che il Tesoro è chiamato a pagare agli investitori che posseggono titoli di Stato italiani. Sicché, con uno spread che oggi oscilla tra 250 e 300 quando un anno fa si muoveva attorno a 100, i maggiori interessi che il Tesoro italiano è costretto a pagare per il 2018 ammontano a 2miliardi circa, ai quali si aggiungono altri 5miliardi circa sullo stock nel 2019.



Bot e Btp/ Bruciati 50 miliardi

Quanto al costo, sia pure “sulla carta”, che già sopportano le famiglie italiane con l’impennata dei rendimenti del debito pubblico e la conseguente riduzione di valore di Bot e Btp già in circolazione, il conto lo ha presentato un paio di giorni fa uno studio del Fmi. Si calcola che dall’inizio dimaggio le turbolenze sulmercato del debito hanno portato finora ad una riduzione della ricchezza finanziaria netta delle famiglie pari a non meno di 50miliardi, in pratica circa l’1,5% del portafoglio degli italiani che equivale a quasi il 3% del Prodotto interno lordo nazionale.



Piazza Affari/ Sforbiciata da 33 miliardi

Il settore che in questi mesi ha patito maggiormente in Piazza Affari è quello bancario. Basti dire che il 5 marzo il valore complessivo delle 10 banche quotate era 113,3 miliardi, lunedì 3 settembre quel valore era ridotto a 92,4 miliardi. In pratica dal giorno delle elezioni sono stati bruciati 21 miliardi. E i riflessi sull’economia reale già si sentono sia in termini di minore credito alle imprese sia di minori investimenti da parte delle stesse. Sicché dal 2 giugno, giorno, d’insediamento del governo, la capitalizzazione complessiva della Borsa italiana ha perso 33miliardi.





Gioved├Č 6 Settembre 2018



