Salvini e Di Maio abbassano i toni, lo spread scende e Tria ha più margini per la manovra

di Marco Conti

ROMA Come d’incanto i proclami Lega e M5S contro l’Europa e il patto di stabilità sembrano svanire, I toni usati nelle ultime ora dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono molto più concilianti e a Bruxelles è stata girata in anticipo la rata del contributo italiano che ad agosto avevano promesso di non pagare.



Un cambio di rotta che ha fatto abbassare lo spread e ciò fa tirare un sospiro di sollievo al ministro dell’Economia Giovanni Tria che stamane a palazzo Chigi ha guidato la riunione voluta dal premier Giuseppe Conte sulla manovra. Spread più basso, meno interessi da pagare e più soldi da poter utilizzare per attuare il contratto di governo.



Semplice, ma c’è voluto qualche settimana per capirlo e domani continueranno gli incontri a palazzo Chigi sulla manovra.



Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22



