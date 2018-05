Governo, braccio di ferro col Colle su Savona l'eurocritico

di Andrea Bassi

Il nome lo avrebbe pronunciato Matteo Salvini. Al Quirinale ieri non si è parlato di ministri, ma un accenno, uno soltanto, sarebbe stato fatto: Paolo Savona. Per il leader leghista la scelta dell'economista eurocritico fa parte di un pacchetto inscindibile. A Palazzo Chigi Giuseppe Conte indicato dai Cinque Stelle, a Via XX settembre Savona. Il Colle formalmente non avrebbe posto veti. Ma nell'incontro con le due forze politiche di ieri avrebbe alzato alcuni paletti: l'attenzione ai segnali di allarme che arrivano dai...