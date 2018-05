Conte traballa, ipotesi Di Maio premier e Giorgetti all'Economia. Mattarella prende tempo

di Alberto Gentili

A Montecitorio è un vero e proprio tam tam che ribalza sugli sms dei deputati grillini: «Giuseppetraballa». Insomma, ildi area 5stelle proposto a Sergionon è più sicuro di ricevere domani l’incarico. E torna forte tra i grillini la voglia di spingerea Palazzo Chigi. Ipotesi che fa venire l’orticaria a Matteo Salvini e rischia di mandare a gambe all’aria il possibile governo giallo-verde.La frenata su Conte è frutto delgonfiato ma anche delle perplessità del Quirinale per un premier che appare troppo debole e senza un’adeguata autorevolezza frutto di una legittimazione elettorale. Legittimazione che avrebbe invece Di Maio in quanto leader del maggiore partito.Altra questione che complica la partita è il nome di Paolo Savona all’Economia. Salvini vuole a tutti i costi l’economista no-euro nel dicastero di via XXSettembre e sarebbe pronto a far saltare la trattativa se non dovesse spuntarla, ma sul Colle non sono per nulla disponibili a mostrare disco verde a un nome che spaventa cancellerie europee e mercati finanziari e non aiuta a garantire il necessario equilibrio a un governo già fortemente euro-scettico. L'ipotesi che circola in queste ore per via XX settembre è quella del leghista Giancarlo Giorgetti.