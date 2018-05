M5S, Carelli: «Salta Conte premier? Non lo escludo. Ancora non sappiamo cosa succederà oggi»

Esclude che Giuseppe Conte possa saltare come candidato premier? «Non escludo questo, perché non sappiamo cosa succederà oggi», replica Emilio Carelli, deputato M5S, ospite stamattina di Agorà Rai tre, condotto da Serena Bortone.



E alla domanda se con Paolo Savona al dicastero dell'Economia il Governo per il cambiamento potrebbe predisporre un piano per uscire dall'euro, la Carelli ha spiegato: «Lo escludo. Se le cose vanno come abbiamo previsto non c'è nessuna necessità».

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20



