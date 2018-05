Pd, Martina: «L'Italia non si merita questo incubo»

«Mi sembra una situazione molto fragile, l'Italia non merita questa incertezza e questa approssimazione. Quello che c'è nel contratto è un incubo». Lo dice il segretario del Pd Maurizio Martina, arrivando all'assemblea di Confindustria.



«La flat tax è iniqua - prosegue Martina - Regala sconti fiscali a chi ha già e toglie al ceto medio e ai più deboli. Lega e Cinque Stelle prendono in giro sul taglio delle pensioni d'oro. Con la flat tax aumenteranno grazie allo sconto ai più ricchi Il contratto di Lega e 5Stelle costa oltre 120 miliardi di euro ed è coperto solo per 500 milioni. Alla fine ci rimettono ancora i cittadini, Lega e Cinque Stelle si sono dimenticati di dire come bloccheranno l'aumento IVA. Nel contratto non ne parlano».



Renzi prepara un nuovo partito?. «Non ci credo, lo ha già smentito», assicura poi Martina. «Possiamo discutere, ma ci stiamo domandando tutti con punti di vista magari differenti come si rilancia l'azione del Pd».

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:58



