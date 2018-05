Savona, il libro, la poltrona - di M. Ajello

di Mario Ajello

Spaventa Paolo Savona. Sull'Europa e sull'euro è fuori dal mainstream e a complicare tutto, cioè la nomina del professore ultra ottantenne a super-ministro dell'economia e del tesoro, ci si mette anche il ultimo libro, appena pubblicato. "Come un incubo come un sogno (Rubbettino editore), cosi s'intitola. Fa un lungo ragionamento il possibile ma forse impossibile ministro, dell'eventuale ma non scontato governo Conte, e poi arriva alla conclusione che è questa: non si esclude la necessità di uscire dall'euro. Eresia. A causa della quale, forse, Savona si è già giocato la poltrona.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018



