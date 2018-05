Conte, cena con pizza da asporto. Ma con la scorta

Un premier incaricato pop, Giuseppe Conte. Ieri sera, dopo aver fatto quasi mezzanotte al lavoro alla Camera a cercare la quadra (impossibile?) sul nuovo governo giallo-verde, tornando nella sua abitazione al centro di Roma ha fatto una sosta in pizzeria per prendersi una pizza da asporto.



In fila tra gli altri clienti, ha fatto di tutto per non farsi notare. Peccato per quei quattro-cinque uomini della scorta che lo attorniavano. Poi, ricevuta la scatola di cartone con la sua margherita fumante, si è incamminato verso casa. Con la scorta sempre dietro, naturalmente.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38



