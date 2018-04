Spagna, tragedia annunciata a Cadice: 50enne incornato e ucciso in strada da un toro Video

di Federica Macagnone

Ancora una vittima, in Spagna, nel corso di una delle tante manifestazioni che vedono i tori correre liberi per le strade delle città, sfidati da moltissimi fanatici che li provocano con mosse da torero per esibire il loro coraggio alle migliaia di persone assiepate ai bordi delle vie dietro transenne protettive.L'ultima tragedia è avvenuta nel giorno di Pasqua in una cittadina di 31mila abitanti, Arcos de la Frontera (non lontano da Cadice, in Andalusia), dove un uomo di 50 anni è stato incornato e ucciso da un toro lanciato per le strade tra i partecipanti al "Toro del Aleluya", manifestazione che si svolge ogni anno dal 1784.In un video girato dalla sommità di un palazzo da uno degli spettatori, si vede il toro, un esemplare da 510 chili, rincorrere varie persone fino a quando non riesce a centrarne uno che, vestito con una maglietta gialla, aveva osato troppo accostandosi pericolosamente a lui e sfidandolo apertamente. Puntato l'uomo, il toro lo incorna sbattendolo contro un muro e trascinandolo per alcuni metri fino a spingerlo in un angolo, per poi andar via.Soccorso immediatamente, il malcapitato è stato portato in un ospedale da campo nelle vicinanze e poi all'ospedale Jerez de la Frontera con gravi ferite al polmone e copiose perdite di sangue: i tentativi fatti dai medici per salvarlo si sono rivelati inutili e l'uomo è morto poco dopo. Durante la manifestazione un altro uomo è rimasto gravemente ferito all'addome: ricoverato in gravi condizioni, è stato stabilizzato.