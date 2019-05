Rissa finisce nel dramma a Cadice, arrestati 4 giovani italiani Video choc

Una rissa che ha visto coinvolti 4 giovani italiani in vacanza in Spagna è finita nel dramma, con un ragazzo spagnolo rimasto a terra privo di coscienza e ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La polizia di Cadice, in Spagna, ha arrestato quattro italiani come presunti responsabili di una rissa, iniziata in una zona della movida e culminata nel pestaggio di un giovane spagnolo, ora ricoverato in gravi condizioni.

Lo riferisce il Diario de Cadiz, che pubblica anche un video choc dell'aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere quindi un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente, tra le urla degli amici. Al momento non sono note le cause che hanno scatenato la rissa.

Pelea en la Punta de San Felipe https://t.co/xy0PC3pgcR — Diario de Cádiz (@diariocadiz) 25 maggio 2019

