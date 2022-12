Roma, aspettando gennaio con Karsdorp prove di tregua

ALBUFEIRA In futuro non sarà certamente ricordata come una delle amichevoli più memorabili della Roma. Tra espulsioni, risse, tre gol rimediati dal modestissimo Cadice e le incertezze di Svilar, si poteva e doveva far meglio. Tuttavia rivedere ieri sera in campo Karsdorp ha fatto un certo effetto. Mourinho ha dato seguito alle prove di disgelo già iniziate a Trigoria, lanciando subito l'olandese titolare. La Roma ha iniziato con il consueto modulo a tre con Vina nel ruolo di centrale di sinistra per poi passare in corsa a quattro. E Rick, nella veste di terzino, non ha sfigurato. Molto attento a mantenere la posizione, è mancato nella fase offensiva, nel dai e vai con il compagno, quasi che la volontà fosse quella di sbagliare il meno possibile. Un impiego che probabilmente nella testa di Mourinho e Pinto cambia poco sull'epilogo che il club ha in testa. Non si tratta di valutare l'impegno profuso dal ragazzo (che prima delle ultime tre sedute con i compagni svolte a Trigoria, tra forfait inattesi e il no alla tournéein Giappone, non si allenava dal 12 novembre) o il suo appeal nel gruppo che comunque resta alto.

IL FUTURO

A gennaio la Roma proverà a cedere l'olandese, avendo già chiesto informazioni sul possibile sostituto, l'ex viola Odriozola. Il problema sarà capire se realmente qualcuno si farà avanti. Sinora hanno bussato alla porta del club giallorosso il Lille, il Fulham e il Torino, chiedendo il calciatore in prestito secco. La Roma vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto che nessun club, conoscendo quanto accaduto nel post-Sassuolo, intende garantire. La palla passa quindi torna alla società giallorossa che dovrà decidere se accontentarsi o rimandare i discorsi a giugno.