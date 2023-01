Lazio, visite in Paideia per Immobile: «Sto bene». E intanto Escalante va ufficialmente in prestito al Cadice

Visite con tanto di sorriso stampato per Immobile. Dopo essersi goduto la vittoria della sua Lazio per 4-0 contro il Milan, il bomber stamattina come da programma si è presentato al Paideia Hospital. Sarri incrocia le dita e attende con ansia i progressi del capitano, come rivelato ieri sera ai microfoni di Dazn: «L’unica speranza in questo momento è recuperare Ciro, ci darebbe la possibilità di far rifiatare i tre davanti che stanno giocando con continuità feroce. Attendo domattina l’esito degli esami strumentali per sapere se siamo sulla via della guarigione o meno».

Lazio, Immobile in Paideia: «Sto bene»

Ecco perché Ciro è arrivato puntuale, poco prima delle 8:30, nella clinica di riferimento biancoceleste. Un Immobile molto sorridente per quanto visto in tribuna all'Olimpico ieri sera, ma anche per le sue condizioni. «Sto bene» ha risposto ai cronisti presenti prima di entrare nella struttura e valutare la coscia destra. L'obiettivo principale però resta tornare subito dopo la Fiorentina. Se gli esami odierni lo permetteranno verrà fatto un tentativo in vista della sfida contro la Juventus in Coppa Italia, ma ad oggi è più probabile che verrà messo a disposizione di Sarri per il Verona lunedì 6 febbraio.

Ufficiale Escalante al Cadice

Nel frattempo il club ha ufficializzato il passaggio di Escalante al Cadice: «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Escalante al Cádiz Club de Fútbol. Il club spagnolo detiene un obbligo di acqusitare definitivamente il calciatore al verificarsi di particolari condizioni sportive». Come riportato proprio dalla società andalusa, tra le varie opzioni per il riscatto obbligatorio c'è la permanenza in Liga della squadra attualmente allenata da Sergio Gonzalez.