Roma in Algarve, stasera la prima amichevole contro il Cadice

dal nostro inviato Stefano Carina - Questa sera in Algarve la Roma disputerà la prima amichevole contro il Cadice ma già questa mattina lo stadio di Albufeira attende i giallorossi. Mentre Mourinho e la squadra sono in albergo per il risveglio muscolare, a breve gli infortunati Tahirovic, Wijnaldum e Belotti svolgeranno una seduta differenziata.